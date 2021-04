MondoNapoli Live non vi lascia mai, anzi vi aspetta stasera con una nuova puntata, sempre su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Stasera, dalle 21, parleremo ed esamineremo la gara di oggi, che ha visto il Napoli vincente contro la Sampdoria: questo successo proietta il Napoli al quarto posto, in attesa della gara con l’Atalanta, e rilancia le ambizioni del Napoli dopo la sconfitta di Torino di mercoledì.

Parleremo delle pagelle, dei top e dei flop, dei dati della partita e vedremo ai raggi X le mosse che Gattuso ha adottato per superare la Sampdoria.

Inoltre, ci soffermeremo sulla prestazione di alcuni singoli, come quella di Osimhen, ancora in goal, oppure quella di Fabian Ruiz, in crescita e autore di un bellissimo goal.

Beh, che dire? Vi aspettiamo stasera alle 21! Non mancate!

Questi i nostri 3 sponsor:

PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.

You&Me Eventi Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli. Per info chiama allo 081290368 o al 3298346074.