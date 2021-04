Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’Everton di Carlo Ancelotti vorrebbe Alex Meret. Si era parlato molto di un interesse del club inglese per Kalidou Koulibaly, ma i Toffees, invece, sarebbero interessati al portiere azzurro, che dal canto suo è alal ricerca di continuità, visto che con Gattuso spesso ha seduto in panchina per lasciare spazio a David Ospina.