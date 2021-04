GdS – Insigne e l’obiettivo Champions: il rinnovo dipende anche da questo?

Capitano esemplare e faro di questo Napoli, Gattuso non può proprio fare a meno di Lorenzo Insigne. Da 2 mesi la stella di Frattamaggiore è titolare e trascina i suoi a suon di gol. Gol pesanti ma non decisivi, infatti da ora in avanti ci sarà bisogno proprio di questi per provare a ritornare in Champions. La qualificazione alla prestigiosa competizione europea dista solo 2 punti, attualmente il terzo e quarto posto sono occupati rispettivamente da Juventus e Atalanta, ma chissà che anche grazie all’inarrestabile ‘Lorenzo il Magnifico‘ questo obiettivo non venga centrato.

Fra gli altri obiettivi che vorrebbe centrare Insigne, quello di migliorare il record di gol, attualmente a 15 ma con uno score personale di 18 che risale alla stagione 2017-18. 4 reti separano il capitano dall’impresa, e magari anche dal ritorno in Champions che potrebbe determinare anche il suo rinnovo, ad oggi voluto da entrambe le parti.