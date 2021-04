Gattuso ha a disposizione tutta la rosa: pronti cinque cambi di formazione

Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, dopo un periodo abbastanza lungo in cui Gennaro Gattuso non ha potuto contare su molti elementi della rosa, avendone a disposizione solo 14 o 15, adesso, invece, può disporre della rosa completa e decidere sulla migliore formazione possibile. Contro la Sampdoria, così come avvenuto contro la Juventus mercoledì sera, il tecnico calabrese attuerà 5 cambi della formazione iniziale, con Ospina pronto a tornare in porta, Manolas che dovrebbe tornare a fare coppia con Koulibaly, Mario Rui che dovrebbe prendere il posto di Hysaj, Politano che farà rifiatare Lozano e Osimhen ch dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Mertens.