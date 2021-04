Domani alle ore 15 il Napoli sfiderà la Sampdoria a Genova per la 30esima giornata di Serie A. Senza Adrien Silva, out per squalifica, e Ekdal, che molto probabilmente salterà il match per problemi muscolari, Claudio Ranieri ha due soluzioni per il centrocampo. Una è quella di schierare titolare Askildsen, altrimenti cambiare modulo passando al 4-3-1-2 inserendo un trequartista: in questo caso Verre e Ramirez si candiderebbero per giocare in tale ruolo, alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini che salvo sorprese saranno le due punte titolari.

Sorride Rino Gattuso che ritrova Ospina, pronto a riprendersi il posto da titolare dopo lo stop e la panchina contro la Juventus. Ad affiancare Koulibaly ci sarà uno tra Manolas e Maksimovic. Davanti è ballottaggio Osimhen-Mertens, e dietro alla punta potrebbe rivedersi Lozano dal primo minuto.

Fonte: Sky Sport