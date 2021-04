RAI – Un solo dubbio di formazione verso al Samp: le scelte di Gattuso

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato di Sampdoria-Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli per rivelare le ultimissime di formazione in vista della sfida di Marassi contro i doriani.

“Gattuso deve solo scegliere chi affiancare a Koulibaly, la spunterà uno tra Manolas o Rrahmani, con il greco che per ora è favorito. Per il resto non ci sono altri ballottaggi: Ospina torna in porta, Mario Rui sulla fascia sinistra e Osimhen in attacco. Ha ancora 24 ore per decidere, ma probabilmente sarà questa la formazione che domani Gattuso comunicherà colazione. Ospina, Manolas, Koulibaly, Rui e Di Lorenzo sugli esterni. Demme e Fabian in mezzo. Zielinski sotto punta. Insigne, Politano ed Osimhen in attacco.

Juve? Era una partita bonus, avrebbe permesso al Napoli di avvicinarsi alle squadre davanti, con la Samp invece si parla di uno spartiacque della stagione. Bisogna considerare che dopo la Samp ci sono Inter e Lazio, è la classica gara da vincere in un’ipotetica tabella Champions. Anche perché in caso di risultato negativo arriverebbero le tante critiche sull’allenatore calabrese e su tutta la squadra”.