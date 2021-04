GdS – Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: dubbi per Gattuso

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Sampdoria e Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, Gattuso ha ancora molti dubbi sulla formazioni ufficiale. Infatti in attacco al posto di Mertens dovrebbe giocare Osimhen e in difesa, molto probabilmente, ritornerà la coppia Koulibaly-Manolas. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Ruiz; Politano, Insigne, Zielinski; Osimhen

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini