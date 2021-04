Sky Sport – L’agente di Insigne a Casa Milan: i dettagli

Vincenzo Pisacane, l’agente di Lorenzo Insigne, mercoledì era a Casa Milan. Secondo Sky Sport l‘agente del capitano azzurro si trovava a Milano non solo per una visita di cortesia. Infatti il Milan quasi certamente venderà Chalanoglu ma ci sono ancora moltissimi scogli per l’inizio di una trattativa tra Insigne e i rossoneri. Il capitano del Napoli, secondo Sky Sport, vorrebbe rimanere a Napoli a vita con De Laurentiis favorevole al rinnovo. Sky Sport conferma anche che per ora non è arrivata l’offerta di nessuna squadra al patron azzurro per Insigne.