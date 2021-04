Sky – Jorginho dichiara: “Un giorno mi farebbe piacere ritornare a Napoli”

Jorginho è stato intervistato dopo la vittoria in Champions League contro il Porto di ieri sera.

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il calciatore avrebbe ammesso il suo desiderio di ritornare a Napoli in un lontano futuro non ipotizzabile al momento. Il centrocampista ha affermato che: “Se ci fosse la possibilità di ritornare, mi farebbe molto piacere. Chiunque abbia giocato a Napoli, non potrà mai dimenticare il suo passato”. Queste sono state le parole al miele dell’ex Napoli, che non ha sicuramente chiuso le porte ad un suo ritorno nella città partenopea. Ora è concentrato sulla Champions e il suo Chelsea ha mezzo piede in semifinale.

Jorginho ha mandato un messaggio d’amore ancora una volta, nonostante tutto.