Sky – Ecco cosa ha fatto l’agente di Insigne a Milano: le ultime

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha parlato dell’incontro tra l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane e i dirigenti del Milan:

“L’incontro è stato cordiale e non si è parlato dell’attaccante azzurro Insigne. Infatti quest’ultimo ha ancora un anno di contratto. Oltre a non essere un operazione semplice dal punto di vista economico, bisognerebbe parlare anche con De Laurentiis. Lorenzo parlerà con la società per rinnovare il contratto solamente a fine campionato per non distogliere la concentrazione dal campionato”.