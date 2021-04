Moviola CdS: Due errori clamorosi per Mariani, rigori entrambi netti

Mariani non ha diretto l’importantissimo match di Champions League nel migliore dei modi.

Come analizzato dalla moviola de Il Corriere dello Sport, l’arbitro ha commesso due gravi errori in riferimento ai calci di rigore netti sia per la Juventus che per il Napoli. Nel primo caso, il tocco di Lozano sulla gamba di Chiesa c’è nonostante l’ex Fiorentina sia finito fuori dal campo al momento del tocco tra i due.

Nel secondo caso, invece, è Alex Sandro a tamponare Zielinski in area di rigore proprio in prossimità dell’arbitro. Anche in questo, come in quello precedente, il direttore di gara decide di far correre e il VAR non richiama il diretto interessata per rivedere il contatto al monitor. Due errori che pesano come un macigno sulla valutazione generale dell’arbitro Mariani, che poi chiamerà rigore su Osimhen dopo un contatto in area con Chiellini.

Decisamente bocciato.