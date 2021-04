Gazzetta – Osimhen continua a macinare prestazioni importanti

Victor Osimhen è entrato molto bene in campo allo Juventus Stadium ieri pomeriggio.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il calciatore sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi e la prova fornita contro i bianconeri ne è la dimostrazione. Lotta in mezzo a Chiellini e De Ligt senza paura, conquista falli importanti e si procura anche il rigore che riapre il match e tiene in ansia la Juventus fino alla fine. Dopo la rete al Bologna e al Crotone, si conferma in uno stato di forma eccezionale. Potrà dare una grandissima mano nelle ultime nove finale che gli azzurri dovranno vincere a tutti i costi.

Dopo le prime difficoltà stagionali, il suo talento sembra essere sbocciato ed è pronto a fiorire. Osimhen è la certezza del Napoli attuale e anche di quello futuro.