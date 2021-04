CorrSport – Ancora una sconfitta allo Stadium, Dybala è decisivo

Dybala ha deciso il match dopo diversi mesi lontano dal rettangolo verde di gioco.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il talento argentino è entrato dalla panchina e con una pennellata ha battuto Meret con la rete importantissima del 2-0. Le sue prodezze servivano al più presto per risollevare una Juventus apparsa troppo statica al rientro dagli spogliatoi. Il Napoli ha tentato di cambiare aspetto a partita in corso e sicuramente le due alternative Politano ed Osimhen hanno dato vivacità nel finale alla squadra di Rino Gattuso. Nel primo tempo abbiamo visto una squadra fiacca e molle, in preda all’agonismo dei padroni di casa.

Ora la corsa alla Champions ritorna in salita e le prossime gare dovranno essere tutte vittorie per sperare in una caduta di Atalanta e Juventus. Intanto Pirlo si gode Dybala, che ai partenopei continua a fare male.