UFFICIALE – Juventus-Napoli, le scelte di Gattuso e Pirlo: i dettagli

Dopo mesi e mesi di attesa finalmente è arrivato il momento di Juventus-Napoli! Il match di stasera ormai è un vero e proprio spareggio per la Champions League. Le due squadre infatti sono a pari punti mentre la lotta per il quarto posto si fa sempre più accesa. La Juventus ha bisogno di una vittoria dopo la sconfitta maturata al Maradona e il brutto pareggio conquistato contro il Torino. Il Napoli invece vuole proseguire la striscia di successi, le vittorie con Milan e Roma hanno dato una nuova anima alla squadra di Gattuso che adesso ci crede. Di seguito le scelte ufficiali di Pirlo e Gattuso in vista del match delle 18:45:

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.