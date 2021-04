MONDONAPOLI LIVE – Vi aspettiamo alle 18 per il pre-partita di Juventus-Napoli e alle 21 con il post-partita!

Mondonapoli Live torna per farvi compagnia nel pre-partita di Juventus-Napoli alle ore 18. Potrete seguirci tramite Facebook, YouTube o Twitch.

Partita fondamentale per entrambe le squadre che lottano per un posto in Champions. Le due compagini sono a pari punti, ovvero 56, in bilico tra il quarto e il quinto posto. Una vittoria consegnerebbe il terzo posto a +1 dall’Atalanta.

Analizzeremo insieme le formazioni ufficiali che sceglieranno Gattuso e Pirlo. Il tecnico calabrese ha ritrovato Demme e Ospina che hanno svolto, ieri, l’allenamento in gruppo. L’allenatore bianconero, invece, dovrà fare a meno di Bonucci e Bernardeschi, positivi al Covid.

Vi aspettiamo alle ore 18 per una nuova e ricchissima puntata di MondoNapoli Live, per poi ritrovarci alle 21 con il post partita e il commento a caldo!

