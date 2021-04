MONDONAPOLI LIVE – Azzurri sconfitti allo Stadium per 2-1: ne parliamo in diretta tra pochi minuti

La Juventus si porta a casa lo scontro diretto e batte all’Allianz Stadium il Napoli per 2-1.

Più bianconeri che partenopei nel primo tempo e dopo un quarto d’ora la sblocca Ronaldo.

Nei secondi 45′ Dybala, al rientro dall’infortunio, e un rigore di Insigne fissano il punteggio sul 2-1, che lascia in perfetta parità la questione “scontri diretti”.

Fra qualche minuto saremo quindi in onda con voi a commentare il match e ad analizzare migliori e peggiori in campo per gli azzurri, nonchè l’andamento della partita, in una serata dal sapore amaro.