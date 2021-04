GdS – Le formazioni di Juve-Napoli, Gattuso cambia rispetto al Crotone

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, scrive delle probabili formazioni del big match di oggi tra Juventus e Napoli (ore 18:45).

Ad incuriosire, secondo il quotidiano, sono le scelte di Gennaro Gattuso. Ben sei cambi rispetto alla squadra che ha giocato sabato scorso con il Crotone: rimangono i dubbi su Ospina-Meret, con il colombiano che dovrebbe partire titolare; tra Manolas e Rrahmani ad avere la meglio dovrebbe essere il difensore albanese. A sinistra ritorna Hysaj, con Koulibaly centrale. A centrocampo Demme e Fabian; mentre in attacco alle spalle di Mertens, ci saranno Insigne, Zielinski e Lozano.

Pirlo punterà sul 3-5-2, con Szczesny in porta, seguito da De Ligt, Chiellini e Danilo come terzetto difensivo. A centrocampo Cuadrado, Mckennie, Bentancur, Arthur e Chiesa. In attacco Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.