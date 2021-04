GdS – Insigne e il Napoli vogliono proseguire insieme. Spunta una prima offerta al capitano: i dettagli

Nella giornata odierna l’agente di Lorenzo Insigne avrebbe incontrato la dirigenza del Milan, ma si sarebbe trattato di una visita di cortesia. La Gazzetta dello Sport ne parla così sul proprio sito: “L’incontro ha generato qualche sospetto ma non di più. La questione contrattuale del capitano resta da definire. Al termine della stagione Insigne incontrerà la dirigenza azzurra per discutere del prolungamento. Da entrambe le parti ci sarebbe la volontà di proseguire insieme per altri cinque anni, per fare in modo che il giocatore concluda la carriera all’ombra del Vesuvio”.

“Il club è aperto alla trattativa ma vorrebbe che Insigne accettasse una riduzione dell’ingaggio, che attualmente è pari a 4.5 milioni a stagione. L’offerta dovrebbe essere di 3 milioni annuali + bonus che gli consentirebbero di raggiungere la cifra percepita in questo momento. Al momento l’idea non convince Insigne, e la visita dell’agente a casa Milan potrebbe voler dire qualcosa. Ma di tutto ciò se ne riparlerà tra un po’, anche quando ci saranno (se ci saranno) fatti più concreti”.