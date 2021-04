Stando a quanto riportato da Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Ivan Juric sarebbe il favorito per la panchina del Napoli, in attesa di capire cosa succederà con Inzaghi e Fonseca. Il 2 ed il 3 marzo il tecnico del Verona è stato in Campania perchè aveva la trasferta contro il Benevento e sono stati due giorni molto importanti.