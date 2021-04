Juventus – Napoli, la probabile formazione di Gattuso

Il Napoli tornerà in campo contro la Juventus domani alle ore 18:45. Dal sito web GianlucadiMarzio.com, il giornalista scrive circa le probabili scelte di Gattuso: “Gennaro Gattuso ha in mente di schierare Ospina in porta. Davanti al colombiano, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Hysaj formeranno la linea difensiva. Il centrocampo dovrebbe essere composto dai due mediani Fabián e Demme, più avanti Zielinski farà da trequartista. L’attacco verrà completato da Insigne, Mertens e Lozano a guidare il reparto”.

La probabile formazione

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.