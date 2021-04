Tuttosport – Pirlo potrebbe essere esonerato se la Juve dovesse perdere

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è ancora in bilico.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, molto dipenderà dalla gara di mercoledì contro il Napoli. Una partita che vale attualmente un posto in Champions, fondamentale per entrambe le squadre. Detto questo, sono gli uomini di Gattuso nei panni dei tranquilli rispetto ai bianconeri: anche un pareggio potrebbe andare bene, infatti, considerata la classifica e l’ultimo pareggio della Juventus contro il Torino.

In caso di sconfitta, mercoledì, non si può escludere un tentativo di riavvicinamento della società a Max Allegri. I rapporti tra quest’ultimo e la società sono ancora ottimo e questo potrebbe essere decisivo. Pirlo ha (quasi) le ore contate.