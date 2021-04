Mercoledì, all’Allianz Stadium, andrà in scena l’atteso recupero del match del girone di andata, Juventus–Napoli.

La redazione di Sky Sport ha rivelato le ultime di formazione degli azzurri. Potrebbe tornare Ospina, anche se non si è allenato, ma il dito della mano migliora e si candida alla maglia da titolare. In difesa sicuramente ci sarà il ritorno di Koulibaly, dopo aver saltato il match contro il Crotone. Nel 4-2-3-1, in coppia con Fabian Ruiz, potrebbe tornare Demme. Torna soprattutto Zielinski, nel ruolo di trequartista-mezzala. In attacco, pronto Lozano, con Insigne a sinistra e staffetta tra Mertens e Osimhen, con il primo favorito a partire dall’inizio.

La probabile formazione:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj: Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.