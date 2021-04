Marca – Benitez confida: “Voglio ancora la Premier!”

Rafa Benitez si è confidato tramite un’intervista con il quotidiano Marca.

L’ex allenatore del Napoli ha affermato: “Ho ricevuto diverse offerte, ma in questo momento ho preferito godermi la famiglia. Non era il periodo giusto per iniziare una nuova avventura”.

Ha anche parlato di futuro, rendendo chiare le sue idee per il possibile approdo ad un nuovo club nella prossima stagione. Ha evidenziato un campionato in particolare tra le sue preferenze: “Voglio tornare in Premier League, è lì che ho ho fatto le mie esperienze migliori. Per il resto, anche la mia famiglia vive in Inghilterra!”. Parole al miele dunque di Benitez per uno dei campionati più organizzati e belli di sempre, la Premier League. Vedremo quale club sceglierà al termine di questa stagione per continuare la sua lunga carriera da allenatore.