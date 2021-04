Napoli e l’aggancio al quarto posto: il retroscena su Gattuso

Un aggancio che può valere la Champions, quello che mercoledì vedrà protagonista il Napoli contro la Juventus per il recupero della terza giornata. 56 punti entrambe, una partita in meno dell’Atalanta e due punti di differenza che in caso di vittoria per gli azzurri significherebbe terzo posto, in caso di sconfitta – per il momento – resta il quinto posto aspettando la Lazio che dovrebbe recuperare la gara con il Torino.

Ma Gattuso questo aggancio se lo aspettava, anzi lo aveva proprio previsto. Ebbene sì, perchè come ha svelato oggi la ‘Gazzetta dello Sport‘ Ringhio sapeva che questa squadra, se non privata dei suoi titolari, poteva dare grossi grattacapi a tutte le squadre di Serie A, e queste 5 vittorie consecutive ne sono la prova certificata. Proprio lui che era sul cordolo ormai da tanto, da troppo, preda della stampa locale e non.

Ora ad attendere questo Napoli uno scontro diretto che vale tanto, forse il salvagente giusto per non far sprofondare del tutto una stagione fallimentare senza Coppa Italia ed Europa League.