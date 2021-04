Il Napoli sta iniziando a programmare il futuro in vista del prossimo anno, anche se tutte le attenzioni sono puntate sulla volata Champions per gli azzurri e alla sfida spareggio con la Juventus di mercoledì.

Queste 10 partite che mancano alla fine non saranno, però, decisive per le sorti di Gattuso, arrivato ormai al crepuscolo sulla panchina del Napoli. In queste settimane, si sono fatti tanti nomi sui possibili successori di Ringhio.

In particolare, De Laurentiis aveva pensato molto a Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ma il tecnico piacentino non dovrebbe arrivare sulla panchina azzurra; come riporta Il Messaggero, infatti, Inzaghi ha trovato un accordo totale con Lotito e le parti sono vicinissime ad annunciare il rinnovo, che potrebbe arrivare in questi giorni.

Sfuma, dunque, un obiettivo in casa Napoli per il futuro tecnico.