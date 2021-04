Gattuso, sarà addio anche in caso di qualificazione in Champions

Gennaro Gattuso andrà via a fine stagione anche in caso di raggiungimento di un posto in Champions League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega come “al momento, non ci sono indizi che possano far credere ad un riavvicinamento delle parti nel caso il pronostico di inizio stagione dovesse avversarsi. Ad essere più determinato è proprio Gattuso che mal ha sopportato il casting autorizzato dal presidente per trovare il suo sostituto. Fino a quando il lavoro verrà supportato dai risultati, nessuna delle parti ha la necessità di chiarirsi, perché entrambe stanno già guardando al futuro escludendo, pare, la possibilità di ritrovarsi”.