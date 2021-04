Gattuso e la reazione agli errori di Maksimovic e Manolas, il retroscena

Il Napoli vince e porta a casa i tre punti con il Crotone grazie alla prodezza nel finale di Di Lorenzo, che salva gli azzurri, ma non oscura del tutto gli scivoloni clamorosi del Napoli in difesa che potevano valere il pareggio. Infatti i 3 gol subiti portano le stimmate degli errori della coppia difensiva Maksimovic-Manolas. La suddetta coppia la scorsa stagione aveva fatto faville, senza far rimpiangere l’assenza di Koulibaly, quest’anno però la musica è cambiata.

Il senegalese è tornato prepotentemente titolare negli schemi di Gattuso e i due difensori non appaiono più così forti e sembrano al quanto scoordinati e poco lucidi. Da tempo Manolas commette errori e delude le aspettative da sempre alte data la sua esperienza, Maksimovic invece sembra nettamente calato di rendimento dopo quell’esclusione a Barcellona lo scorso agosto, ma soprattutto dall’inizio di questo campionato è svogliato.

Di tutto ciò Gattuso non è per niente contento. Anche ieri in panchina urla e rabbia hanno assalito l’allenatore alla vista oscena degli errori assolutamente evitabili. Negli spogliatoi la reazione, del tutto comprensibile, del tecnico è furibonda, e i due centrali hanno subito tutta l’ira di Ringhio. Ora contro la Juve l’imperativo è vincere, che ovviamente fa rima con ‘vietato sbagliare’.

Fonte: Corriere dello Sport