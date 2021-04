De Laurentiis è soddisfatto del Napoli: c’è grande fiducia per la Juve

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis è molto soddisfatto dei risultati e delle prestazioni del Napoli, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei partite, di cui quattro consecutive ed è molto fiducioso per la gara contro la Juventus di mercoledì:

“Aurelio De Laurentiis sì è complimentato con l’allenatore e la squadra per il quinto successo consecutivo e guarda con ottimismo allo scontro diretto di mercoledì, a Torino. Sono giorni delicati anche per il presidente, a prescindere dalla sfida con la Juve. C’è la possibilità che il suo Napoli possa espugnare l’Allianz Stadium e che possa staccare le dirette rivali dal quel quarto posto che è un dentro o fuori per le prime sei della classifica“.