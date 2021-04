Napoli-Crotone, spunta un messaggio di Gattuso alla squadra

Se qualcuno potrebbe avere già il pensiero alla partita di mercoledì contro la Juventus, Gennaro Gattuso va controcorrente. Come ha ribadito alla sua squadra, infatti, occorre rispetto per il Crotone.

Ne ha scritto oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport:

“Nessuna distrazione, oggi c’è il Crotone e la Juventus è in programma mercoledì. Asciutto, essenziale, diretto il messaggio che Gattuso ha voluto lanciare ieri sera ai suoi calciatori, durante la cena nell’hotel che ha ospitato il Napoli nel ritiro prepartita. Massimo rispetto per il Crotone, pur trattandosi della formazione che ha incassato il maggior numero di gol nei 5 top campionati europei (70 in 28 gare) e pur avendo Ringhio l’ organico ormai (quasi) al completo”.