Napoli-Crotone: le formazioni ufficiali, sciolti finalmente i dubbi in attacco!

Tutto pronto al ‘Maradona‘ di Napoli per la sfida tra gli azzurri e il Crotone, nel match del weekend pasquale Gattuso sceglie di sfoderare gran parte del suo potenziale offensivo schierando Mertens e non Zielinski alle spalle di Osimhen, mentre sugli esterni sono confermati Insigne e Politano. Turno di riposo pre-annunciato in mezzo per Demme, Maksimovic a sostituire lo squalificato Koulibaly, ecco di seguito gli undici scelti da Gattuso:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.