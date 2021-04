MondoNapoli Live torna in diretta stasera alle 21, sempre sulle nostre solite piattaforme, ovvero su Facebook, Youtube e Twitch.

Stasera esamineremo la pazza vittoria degli azzurri contro il Crotone: una vittoria importante per gli azzurri, che guadagnano 2 punti nella lotta Champions sul Milan e sulla Roma, ma una vittoria costellata di errori.

Stasera analizzeremo le ottime prove degli uomini offensivi, ma anche i gravi errori dei difensori che hanno riportato in partita il Crotone. Analizzeremo i dati della partita, i top e i flop, le pagelle.

In seguito, analizzeremo, come detto prima, le prestazioni degli uomini offensivi, come Insigne, che ha fatto ancora una prestazione maiuscola, mentre esamineremo anche i black-out della difesa che potevano costare caro.

Inoltre, daremo uno sguardo alla classifica, con la zona Champions che si avvicina, e inizieremo a parlare della sfida più attesa dell’anno: stiamo parlando di Juventus-Napoli, sfida quasi decisiva per la zona Champions.

Ma, stasera è una puntata speciale: infatti, tra i nostri telespettatori, verrà sorteggiato un fortunato che avrà in omaggio una maglia del Napoli, esattamente la quarta, la maglia in onore a Maradona e all’Argentina.

Insomma, cosa aspetti? Ci vediamo stasera alle 21

