MONDONAPOLI LIVE – Vi aspettiamo alle 18 con i nostri consigli di Fantacalcio!

MondoNapoli Live torna con la rubrica dedicata al Fantacalcio dopo la pausa per le gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Alle ore 18 saremo in diretta sulle nostre piattaforme Facebook, Youtube e Twitch per sciogliere i vostri ultimi dubbi di formazioni per questa fittissima giornata di Serie A.

Si inizia domani alle 12:30 con Milan-Sampdoria e Bologna-Inter delle 20:45 di domani sera chiuderà il cerchio del sabato con ben dieci partite in un solo giorno.

Ringraziamo, come sempre, i nostri sponsor:

Pizzeria Miracoli in Via Miracoli 52, nel centro di Napoli

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli. Chiama allo 081290368 o al 3298346074.

MondoNapoli Live vi aspetta con un nuovo grande appuntamento. A dopo!