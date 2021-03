Arrivano importanti novità per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Il Napoli si sta muovendo per organizzare la trattativa con il capitano, la cui volontà è chiara, ma allo stesso tempo ci sono due ambizioni. Insigne, secondo Sky, vorrebbe portare gli azzurri in Champions e giocare un Europeo da protagonista. Tra le parti c’è già stato un approccio minimo sulla durata del contratto e per quanto riguarda l’aspetto economico, ma solo in estate la discussione entrerà nel vivo.