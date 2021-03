CM.IT – Sostituto Gattuso, ADL punta Galtier: la situazione

Gennaro Gattuso quasi sicuramente lascerà il Napoli, a fine stagione. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis sta valutando i vari profili per sostituirlo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il patron azzurro è affascinato da Christophe Galtier, tecnico del Lille:

“La lista di candidati valutata dal patron azzurro è lunghissima. Dall’operazione nostalgia Sarri al pressing su Allegri, passando per le ipotesi Spalletti, De Zerbi, Italiano, Benitez. Il presidente partenopeo, vulcanico come sempre, deciderà nelle prossime settimane il leader del suo nuovo progetto, e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in questo momento ad affascinarlo maggiormente è Christophe Galtier, tecnico del Lille in testa alla Ligue 1 insieme al PSG e nel mirino anche del Lione.

Nelle ultime due settimane i contatti con l’entourage del francese sono stati costanti, e, al momento, il suo nome sembra quello in cima alla lista di De Laurentiis. La sua personale classifica di gradimento, però, di ribaltoni (anche clamorosi) ne ha subiti tanti negli ultimi anni. Toccherà attendere, dunque”.