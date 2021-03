CdS – Rinnovo Insigne: tutto dipenderà dalla qualificazione Champions

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è legato alla questione Champions League.

Se, infatti, la squadra di Gattuso dovesse riuscire a guadagnarsi la qualificazione, la società azzurra potrebbe incassare 50 mln di euro da poter investire nel progetto futuro. In questo modo, il presidente Aurelio De Laurentiis affronterebbe la sessione di mercato in maniera più serena, potendo puntare a degli obiettivi più ambiziosi per la squadra.

In caso di mancata zona Champions, la società dovrebbe fare i conti con la gestione economica. Sarebbero previsti riduzioni di stipendi e cessioni obbligate, scelte che inevitabilmente intaccherebbero anche la permanenza del Capitano in maglia azzurra.