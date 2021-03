Spagna, Fabian Ruiz: “Il nostro obiettivo è passare come primi. Futuro? Ho due anni di contratto con il Napoli”

Il centrocampista del Napoli e della Spagna, Fabian Ruiz, ha parlato in conferenza stampa delle partite con la propria Nazionale e del suo futuro.

“Non siamo preoccupati, stiamo facendo un buon lavoro come ci chiede l’allenatore. Siamo in un buon momento nonostante le ultime due partite non siano state perfette. L’importante è che la squadra non si arrenda mai, speriamo di approcciare meglio le prossime partite. Luis Enrique? Ci ha motivati molto contro la Georgia, si fida di noi e sapeva che l’avremmo recuperata. Come Nazionale siamo fortunati ad avere molti giocatori forti, è una cosa che ti stimola molto. L’allenatore lavora per far integrare tutti e questo ci rende forti, è un vantaggio collettivo e anche individuale”.

“Napoli? Sono molto contento di giocare in azzurro, ho ancora due anni di contratto. La Liga? E’ un grande campionato, uno dei migliori al mondo”.