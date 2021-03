Pedullà: “Hysaj e Maksimovic andranno via! Su Insigne e Fabian Ruiz…”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha fatto il punto riguardo al mercato del Napoli ai microfoni di Sportitalia:

“Hysaj e Maksimovic sono i calciatori che lasceranno sicuramente il Napoli a giugno, a parametro zero. Sul primo c’è l’interesse del Milan, alla ricerca di un terzino duttile che possa sostituire Dalot. Sul secondo le richieste maggiori arrivano dall’estero ma occhio all’Inter, che si mosse per lui anche a settembre scorso. Insigne? Del rinnovo se ne parlerà quasi sicuramente dopo gli Europei, mentre Fabian Ruiz potrebbe partire a giugno: il suo contratto scade nel 2023 e l’Atletico Madrid è pronto a fare follie per lui”.