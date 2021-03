Gazzetta – Diversi calciatori potrebbero lasciare il Napoli: il punto

Alcuni degli azzurri attualmente in rosa potrebbero lasciare il Napoli nella prossima stagione.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, sarebbero diversi i nomi da indirizzare verso la fine dell’avventura in maglia azzurra: il portiere Ospina potrebbe essere ceduto in campionati esteri al netto di offerte considerevoli mentre Bakayoko non verrà riscattato dal Napoli a causa della richiesta troppo alta del Chelsea(pari a 18 milioni di euro). A centrocampo anche Fabiàn Ruiz potrebbe lasciare per un’offerta pari al suo valore. In difesa, invece, sia Maksimovic che Hysaj sono in scadenza e stanno già guardando altrove.

Sarà quasi una vera e propria rivoluzione in casa Napoli se dovessero essere confermate queste condizioni. Anche Lobotka potrebbe dire addio dopo una stagione anonima.