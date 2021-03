CorrSport – Sarà fondamentale gestire le forze per la Juventus

Gennaro Gattuso dovrà essere molto bravo a gestire le forze dei suoi ragazzi in vista delle prossime due gare.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, gli azzurri dovranno affrontare due partite delicate tra Crotone e Juventus con tantissimi calciatori che saranno reduci dalle fatiche con le proprie Nazionali. La consueta formazione titolare del Napoli è pienissima di atleti impegnati in questi giorni di qualificazione. Meret, Di Lorenzo e Insigne sono occupati con l’Italia, Fabiù Ruiz con la Spagna, Elmas con la Macedonia, Osimhen e Koulibaly in Africa. Anche Mertens e Lozano alle prese con il proprio Paese.

Zielinski ed Hysaj con Polonia ed Albania completano il quadro. Sarà dunque complicato per Gattuso dover selezionare chi far riposare sabato e chi schierare comunque. La maggior parte tornerà non prima di giovedì a Castel Volturno e questo potrebbe incidere.