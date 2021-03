CorrSport – Nulla di preoccupante per Mertens: rientro con il Crotone

Le condizioni di Dries Mertens sono buone e il belga non sarà out per infortunio.

Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il problema alla spalla riscontrato nella partita contro la Repubblica Ceca sarebbe stato solo un falso allarme. Nelle ultime ore il calciatore ha parlato con tutto lo staff del Belgio ed ha affermato di stare bene. Ci sono pochi dubbi sulla sua presenza al rientro in campo contro il Crotone, dunque, sabato 3 aprile.

Mertens è fondamentale per questo finale di stagione ed è importante che stia bene. La spalla è un punto debole del belga se consideriamo le due precedenti situazioni di fastidio occorse all’atleta negli ultimi periodi. Serve molta attenzione dal momento che si tratta di una zona delicata del corpo.