CorrSport – Gattuso può contare su tutto il parco attaccanti

Gennaro Gattuso potrà contare su tutto il parco attaccanti contro il Crotone.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il tecnico calabrese avrà a disposizione tutti gli uomini del reparto offensivo contro i calabresi. Non mancheranno le alternative, dunque, in fase iniziale e a partita in corso per vincere la partita. Lozano e Petagna sono tornati dopo essere stati out per oltre un mese e questo non può che fare bene al raggiungimento dell’obiettivo Champions in casa Napoli. Osimhen ha dimostrato di poter dare un contributo importantissimo alla causa azzurra, sia da titolare che da subentrato in tutte le partite fino ad ora disputate dopo il suo rientro.

Non c’è bisogno di elencare in questa lista i soliti Insigne, Politano e Mertens che sembrano trovarsi alla perfezione nelle ultime gare e la gara contro la Roma è emblematica sotto questo punto di vista. Gattuso dovrà solo scegliere, adesso, chi mandare in campo.