Gennaro Gattuso guarda già alla sfida con il Crotone, la prima di 11 finali da vincere per arrivare ad ottenere quel piazzamento in Champions League, decisivo anche per la prossima stagione.

Il tecnico partenopeo sta già pensando alla formazione da schierare e ha in mente già qualche scelta: in particolare, in difesa, dovrebbe giocare la coppia formata da Manolas e Maksimovic, con i riflettori accesi sul rientro del greco dopo l’infortunio patito qualche settimana fa.

I due sostituiranno KK, che è squalificato, e Rrahamani, anche lui reduce da un infortunio e arruolabile per il Crotone. Inoltre, Gattuso tornerà a schierare Di Lorenzo sulla fascia destra, dopo la partita saltata, anche lui per squalifica, contro la Roma. Lo riporta Il Mattino.