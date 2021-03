In questo anno così surreale e così difficile per ognuno di noi, anche i club calcistici hanno avuto alcuni problemi che potrebbero riflettersi anche sui futuri bilanci dei prossimi anni.

In particolare, i club non hanno entrare, se non per le rate che ricevono da Sky per i diritti tv: per questo motivo, i grandi club hanno bisogno della Champions, che può garantire un tesoretto di 40 milioni che dia un po’ di respiro alle casse societarie.

Le casse societarie soffrono anche per i mancati guadagni dal bollettino, date le porte chiuse: e proprio un sito specializzato in economia, Deloitte, ha calcolato le varie perdite dei club.

Il Napoli avrebbe perso in questa stagione circa 17 milioni, ma ha davanti a sè molti altri club: al primo posto c’è la Juventus con quasi 80 milioni di perdite, seguono poi l’Inter e il Milan con 60 e 40 milioni di perdite, e poi, prima degli azzurri, le due romane, che hanno perso circa 30 milioni. Cifre non astronomiche, ma che potevano fare la differenza per quanto riguarda la liquidità delle società.