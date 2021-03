Sky – Petagna vicino al rientro: le ultime in vista di Napoli-Crotone

Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, ha riportato sul suo sito ufficiale un aggiornamento sulle condizioni di Andrea Petagna in vista di Napoli-Crotone. Ieri l’attaccante ex Spal ha svolto il primo allenamento interamente in gruppo, oggi invece differenziato in campo (clicca qui per saperne di più). Lunedì sarà ancora al lavoro nel giorno libero del Napoli in modo da essere a disposizione contro il Crotone. Aveva fatto di tutto per tornare prima, ma forzare i tempi è stato inutile. Per settimane aveva stretto i denti dopo un problema alla coscia, per poi fermarsi definitivamente. Adesso Gattuso ritrova una pedina importante per la corsa Champions.