RAI – Pronto l’affondo decisivo per Zaccagni: il Napoli lo prende per sostituire un Big in partenza!

Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di calciomercato, ha parlato nel corso del suo consueto appuntamento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per rivelare le ultimissime sul mercato del Napoli nel corso di Radio Goal:

“Il destino di Fabian Ruiz è quello di essere ceduto all’estero, il Napoli non è disposto ad accettare le sue condizioni per il rinnovo e probabimente proverà a piazzarlo già nel prossimo calciomercato. L’affondo su Zaccagni va in questa direzione, è la stessa situazione che si presentò quando il Napoli prese Vargas, già sapeva che Lavezzi sarebbe andato via.

Se il Napoli si muove in anticipo è sempre con una strategia ben precisa alla base, non compra mai figurine. Zaccagni non farà la riserva ma sarà al centro del nuovo progetto e posso confermare che sarà così, si diceva che il veronese avrebbe fatto la riserva di Fabian ma in realtà lo sostituirà”.