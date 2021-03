RAI – Insigne non ha fretta di rinnovare: l’interesse deve essere del Napoli a non perderlo a zero

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per discutere sul mercato del Napoli e sul rinnovo di Insigne durante la trasmissione Radio Goal.

Ecco quanto dichiarato: “Rinnovo Insigne? Qualcosa in più si potrà capire al termine della stagione. Insigne non ha fretta di rinnovare, mal che vada si libera a zero l’anno prossimo. Uno come lui avrà la corte di mezzo mondo per aggiudicarselo a costo zero. L’interesse è del Napoli nel rinnovare subito. L’entourage aspetta una telefonata ma non pressa nessuno. Il Napoli il primo passo credo lo farà a fine stagione”.