Il Napoli è in trepidante attesa. Infatti nell’ultima ora è arrivata la notizia della positività di Skorupski. Il portiere del Bologna è il compagno di stanza di Zielinski e la paura per il centrocampista azzurro è molto alta. Infatti negli ultimi giorni i due avevano scattato anche alcune foto essendo molto amici. Una positività di Zielinski sarebbe un grosso problema in vista della sfida del 7 aprile contro la Juventus. Di seguito l’annuncio e alcune foto che testimoniano i loro contatti:

Reprezentacja Polski przeszła kolejny test PCR na obecność koronawirusa. Niestety w przypadku Łukasza Skorupskiego dały one wynik pozytywny. Zawodnik pierwsze dolegliwości (podwyższona temperatura) zgłosił w nocy z czwartku na piątek i od tego czasu przebywa w izolacji. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 27, 2021