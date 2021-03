Come riportato dal giornalista-amico di Victor Osimhen, Omar Akatugba, l’attaccante della Nigeria Alex Iwobi è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore dell’Everton ha saltato il match odierno contro il Benin, è in isolamento e in caso di positività ad un secondo test salterà anche la partita contro il Lesotho. Come nel caso di Zielinski e Skorupski, anche Osimhen ha già contratto il Covid.