Mancano poco meno di due settimane alla sfida più attesa dell’anno: stiamo parlando di Juventus-Napoli, uno dei grandi big match di questa stagione, atteso per quasi 6 mesi.

Infatti, la sfida si doveva giocare il 4 ottobre, ma per varie vicende giudiziari e per un rinvio, è stata spostata al 7 aprile e si giocherà in quella data.

Per questa partita, Pirlo spera di recuperare alcuni titolari e in particolare, confida in un recupero eccellente: stiamo parlando di Paulo Dybala, il grande assente di questa stagione per i bianconeri.

Infatti, tra oggi e domani la Joya si allenerà a pieno regime con il gruppo, dopo il grave infortunio al collaterale, e a questo punto è auspicabile una convocazione già per il derby contro il Torino. Lo riporta Sky Sport.