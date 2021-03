Gazzetta – Meret vuole giocare e l’alternanza gli fa male

L’alternanza tra Meret ed Ospina è un fattore negativo per la crescita del portiere italiano.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, a fine anno la società si incontrerà con l’entourage del calciatore per stabilirne il futuro. L’età è ancora dalla parte dell’ex Spal, che sarebbe anche spinto da ADL nel rimanere a Napoli: tutto dipenderà anche dal prossimo tecnico e se rimarrà Gattuso. Se non dovessero esserci certezze, il portiere potrebbe andare via al termine di questo campionato.

Su di lui diverse squadre sarebbero pronte a fare più di un sondaggio, dall’Everton di Ancelotti all’Inter di Conte e alla Roma di Fonseca. Ai neroazzurri servirà un portiere per sostituire Handanovic. Il futuro di Meret è ancora in bilico.